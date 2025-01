Arrivano buone notizie, a Gonnosnò, sul fronte dei lavori pubblici e, in particolare, per l’area degli insediamenti produttivi del paese. Infatti, l’amministrazione comunale guidata da Ignazio Peis potrà disporre di un finanziamento di 110mila euro, in arrivo dalla Regione, finalizzato all’infrastrutturazione di aree PIP.

Grazie a questa somma si interverrà sul rifacimento di tutti gli asfalti dell’intera zona artigianale comunale. Lavori che non tarderanno a partire, come conferma lo stesso Peis. “Un finanziamento – commenta il sindaco - che ha visto l’Ufficio Tecnico, che ha redatto il progetto esecutivo, impegnato in una corsa contro il tempo, viste le tempistiche ridotte di pubblicazione dell'avviso regionale, ma che alla fine ci hanno premiato per il grande lavoro prodotto. Si potrà intervenire in un'area che ha estrema necessità di manutenzione. I lavori avranno inizio nell'arco di pochi mesi”.

© Riproduzione riservata