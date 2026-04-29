A poco più di un mese dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno filtrano le prime indiscrezioni sulle liste che si contenderanno la guida dei Comuni di Gonnosnò, Baressa e Curcuris nei prossimi 5 anni. In questi 3 Comuni saranno i sindaci uscenti a ripresentarsi, alla guida di gruppi nel quale si punta alla continuità.

A Gonnosnò, Ignazio Peis, primo cittadino uscente, tenterà di riconquistare la poltrona di primo cittadino per la seconda volta. “Ci ripresenteremo quasi in toto – conferma Peis – con la lista in continuità con il gruppo di maggioranza uscente e l’ingresso di 4 nuove persone. Ragazzi giovani, dinamici, capaci e preparati che, mi auguro, possano diventare gli amministratori del futuro. Amministrare è diventato estremamente complicato, siamo fermamente convinti che solo loro potranno affrontare la sfida”.

A Baressa discorso simile. Mauro Cau cercherà la conferma dopo l’elezione del 2020. Nella lista che guiderà saranno presenti Mirko Pisu, Carla Castangia, Michele Sitzia, Mauro Sitzia, Daniele Ortu, Iole Pisu, Valentina Sebis, Marco Antonio Scanu, Nicola Andrea Corona e Serena Pisu. “Il nuovo gruppo che intende presentarsi alle prossime elezioni amministrative – afferma Cau - è in continuità con l’attuale maggioranza e vede il coinvolgimento di nuovi componenti, attivi e interessati. Componenti con un’età media giovane, che nella vita quotidiana svolgono attività professionali strategiche per la comunità e funzionali all’attività amministrativa. Un gruppo entusiasta e coeso che intende proporsi con lo scopo di completare le opere avviate nell'attuale legislatura con una visione propositiva al futuro”.

A Curcuris tenta la conferma anche Raffaele Pilloni. Una scelta sotto il segno della continuità amministrativa, come conferma anche la presenza di diversi consiglieri presenti nell’attuale legislatura. “Assieme a tutti i consiglieri uscenti e a due giovani cittadini, portatori di nuove energie – è il commento di Pilloni - abbiamo deciso di ripresentarci alle elezioni con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e promuovere nuove azioni per il futuro della nostra comunità”.

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