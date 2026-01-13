Nei prossimi giorni, a Gonnoscodina, verrà attivato lo sportello di ascolto, consulenza e supporto psicologico. La cittadinanza potrà usufruire del nuovo servizio a partire da lunedì 19 gennaio. Lo sportello avrà un’apertura settimanale e si potrà accedere solamente tramite appuntamento. Il servizio è gratuito e riservato ai cittadini residenti a Gonnoscodina. Per informazioni si può scrivere al contatto e-mail (indirizzo psicologa.comunegonnoscodina@gmail.com) o telefonico (numero 3920823878). Il servizio è proposto dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Bisera”.

