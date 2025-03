In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, la Biblioteca comunale di Gonnoscodina, che fa parte dei 20 Comuni del Sistema Bibliotecario Marmilla, organizza l’iniziativa “Giochiamo con le Parole”.

L’appuntamento è per questo pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, in compagnia delle letture poetiche rivolte sia ai più piccoli che alle persone adulte. Quello in programma stasera è l’atto conclusivo di una serie di iniziative portate avanti dalla struttura nei giorni scorsi.

È stato allestito, infatti, uno scaffale tematico con una bibliografia di tutti i libri di poesia presenti in biblioteca a disposizione dei lettori.

