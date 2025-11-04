Lavori quasi ultimati a Ghilarza sia al parco giochi che ai campi da padel. Per i bambini un finanziamento di 140 mila euro (un bando del Gal) ha permesso di avere uno spazio totalmente rinnovato nell'area di Su Cantaru, con il posizionamento di un tappetto gommato di quattrocento metri quadri dove correre e giocare in sicurezza. Consentirà inoltre al Comune di risparmiare sulla cura del verde, Posizionati anche una doppia altalena e uno scivolo nuovi che vanno ad integrare i giochi già esistenti. Il finanziamento ha permesso anche di realizzare un piccolo parco giochi a servizio della ludoteca spostata di recente in un nuovo spazio. Praticamente ultimati anche i campi da padel finanziati dalla Regione per 160 mila euro. Resta da stendere la sabbia, operazione che si potrà fare una volta che sarà completamente asciutta la base. Inoltre, il Comune provvederà a sistemare una recinzione metallica alta un metro e mezzo. “Siamo molto soddisfatti: a diversi mesi dalla fine della legislatura i campi di padel saranno pronti per l’utilizzo”, afferma il sindaco Stefano Licheri. E aggiunge: “Il finanziamento era stato concesso in virtù della presenza cinquantennale del tennis a Ghilarza e in attesa del nuovo bando sarà il tennis ad occuparsi dei campi”.

