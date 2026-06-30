Nuovo look per il campo sportivo a Ghilarza. Tempo fa la vecchia amministrazione era risultata beneficiaria di un importante finanziamento. Quattrocento mila euro, stanziati con la Finanziaria, che consentiranno di far fronte ad alcune criticità che da tempo stanno creando non pochi disagi. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dalla neoeletta sindaca Eugenia Usai ha quindi approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione del campo da calcio. “Su tratta di un finanziamento ottenuto dalla vecchia Amministrazione già iscritto in bilancio – chiarisce Eugenia Usai - . E’ un’opera che la comunità attendeva da tempo, ma mancava il progetto di fattibilità tecnica ed economica che ora abbiamo approvato”. I lavori riguarderanno la sistemazione degli spogliatoi, dei servizi igienici per il pubblico, il rinforzo della recinzione ma soprattutto consentiranno di risolvere un problema non da poco che la società che segue a Ghilarza il calcio fronteggiare da oltre un anno: quello della scarsa illuminazione. Il campo di calcio è infatti quasi al buio per un problema alle torri faro. Occorre sostituire le lampade e il Comune tempo fa aveva stanziato dal proprio bilancio 39 mila euro. Di fatto quei soldi non sono mai stati spesi e anzi sono stati stralciati a novembre scorso in attesa di essere ripristinati. Di fatto poi è arrivata la comunicazione del finanziamento da parte della Regione e si è atteso di mettere a correre queste somme. “Adesso si procederà con i lavori. Stiamo procedendo per portarlo avanti tutto quello che troviamo da fare”, conclude la sindaca.

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