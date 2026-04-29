Paese invaso dall’erba a Ghilarza. Un’immagine non decorosa dell’abitato con il verde che in alcuni punti supera anche i due metri di altezza e purtroppo questa è l’istantanea della cittadina del Guilcier non solo alla periferia, ma anche in pieno centro abitato. Inutili le proteste e i malumori. C’è chi in questi giorni si è armato di telecamera del cellullare e ha postato sui social la situazione davanti alla ludoteca comunale, frequentata dai bambini. Erba altissima, che copre persino i giochi. Ma la situazione è così ovunque. Il Comune si giustifica dicendo che la Regione non ha ancora trasferito i fondi per avviare i cantieri con Lavoras e con i tre operai in organico non si riesce a far fronte alla situazione. All’attacco la minoranza che denuncia per l’ennesima volta lo stato di degrado del paese: “Come ogni anno arriviamo a maggio con l’erba alta due metri. Ciò che dispiace è che nonostante siano stati dati dalla Regione 200 mila euro per il fondo unico non siano state previste delle risorse per il taglio dell’erba. Questa situazione non va bene. Non ho mai visto il cimitero nelle condizioni di quest’anno”, dice la capogruppo Eugenia Usai. Il sindaco Stefano Licheri però ribatte: “In aula stiamo portando una variazione al bilancio prevedendo 18 mila euro per il raglio dell’erba , affidando il servizio ad una ditta esterna. Ma questi soldi copriranno giusto due operai per due mesi. Non siamo ancora stati finanziati con Lavoras, gli anni scorsi i fondi venivano trasferiti a dicembre. C’è un ritardo enorme, tenendo anche conto che una volta avute le risorse occorrono almeno due mesi per mettere a regime il sistema tra convocazioni, visite mediche, prove di idoneità ecc. Inoltre, i tre operai del Comune non sono sufficienti per far fronte a questa situazione. Da una decina di giorni uno sta operando con il trattore, ma si deve tenere conto che si devono occupare anche delle manutenzioni. In ogni caso stiamo dando priorità alle scuole, e poi in questi giorni c’era la Settimana gramsciana e abbiamo pulito le zone degli eventi. Si deve anche tener conto che continua a piover e nel giro di un mese l’erba sarà di nuovo alta”.

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