A Ghilarza si lavora alla realizzazione di due campi da padel che andranno ad arricchire la proposta sportiva che la cittadina del Guilcier offre.

Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento regionale di 160 mila euro per realizzare i due campi nell’area sterrata antistante l’ingresso la Tennis Club. Lo scorso agosto è stata firmata la convenzione di finanziamento tra il Comune di Ghilarza e l’assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione. Ora, prima di Pasqua, la Giunta guidata dal sindaco Stefano Licheri ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per realizzare i due campi presso il Tennis club in via Monsignor Zucca.

Per procedere, viene precisato nella delibera adottata dall’esecutivo, non si rende necessario né variare lo strumento urbanistico né procedere all’espropriazione di terreni su cui realizzare le opere.

