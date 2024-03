A Fordongianus si mette mano alla viabilità rurale. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Serafino Pischedda ha approvato il progetto predisposto dall’Unione dei Comuni del Barigadu . Nel bilancio dell’aggregazione dei Comuni c’erano infatti delle somme destinate alla manutenzione delle strade di campagna di Fordongianus e di Neoneli. Il progetto complessivo dell’intervento che si andrà a fare nei due paesi del Barigadu prevede una spesa di 123.262 euro. In particolare per Fordongianus saranno impiegati poco meno di 25 mila euro per la strada di Bai Noasa e il Comune non dovrà aggiungere risorse dal proprio bilancio. La Giunta ha quindi proceduto con l’approvazione del progetto predisposto da un professionista di Ghilarza e ora trasferirà l’atto all’Unione dei Comuni. Sarà infatti questo ente ad occuparsi, tramite il servizio di protezione civile, dell’intervento che riguarderà la viabilità rurale a Neoneli e Fordongianus. Il sindaco Pischedda commenta: “Siamo contenti perché si tratta di un intervento sulla viabilità rurale di tipo duraturo, interventi auspicabili e che consentirebbero, senza bisogno di costanti manutenzioni, una migliore fruibilità del territorio rurale, che però ora con i vincoli esistenti sono divenuti più complessi da realizzare”.

