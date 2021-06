Ha percorso con la sua auto a grande velocità il centro di Oristano seminando il panico e provocando diversi danni alle auto in sosta.

Momenti di paura nella notte in città per un giovane automobilista che si è messo alla guida forse in stato psicofisico alterato.

È iniziato tutto prima delle 23 quando il monovolume Voyager proveniente da via Sardegna ha svoltato in via Toscana a velocità elevata. Dopo aver tamponato tre auto in sosta si è allontanato dirigendosi nel quartiere di Torangius. In via Versilia ha terminato la sua pazza corsa abbattendo un cartello stradale e finendo contro un muro.

Il giovane è stato quindi fermato dalla polizia; dopo essere stato identificato è stato sottoposto in ospedale agli esami medici.

La sua notte brava è ora all’esame della polizia, pare che durante la sua folle corsa abbia anche rischiato di travolgere due ragazzi, che si sono salvati solo per miracolo.

