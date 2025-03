Le Poste di Cuglieri parlano e lavorano “Rosa”, con tre donne: la direttrice Laura Porcu e le operatrici Ilaria Ardu e Angela Pintore.

Un modello distintivo per l'efficienza, qualità dei servizi offerti e un esempio di inclusione e valorizzazione del talento, dimostrando come la diversità di genere si traduca in un ambiente di lavoro armonioso e produttivo. Per celebrare la Giornata internazionale della donna, Poste Italiane ha ideato una cartolina filatelica e un annullo speciale.

Proprio «l’approccio al lavoro, l’impegno e la dedizione, uniti alle competenze, fanno delle donne uno straordinario veicolo di conoscenza e sapere fondamentale in una realtà come Poste Italiane», precisa la direttrice.

41 anni, laurea in Lingue, sposata, madre di due bambine di 9 e 7 anni, in Poste Italiane dal 2011 la direttrice Laura Porcu ha svolto il cursus honorum per arrivare fino alla direzione: «Sono arrivata in Poste 14 anni fa, il percorso di crescita professionale e umana mi ha fatto capire quanto sia importante essere parte di un gruppo con una storia, un’efficienza e una capillarità unica sul territorio. La presenza femminile è un valore aggiunto per l’azienda, e anche un esempio da seguire, per costruire una società migliore, più inclusiva e attenta».

Tra gli aspetti caratteristici del lavoro la relazione con le persone e la possibilità di andare incontro alle reali esigenze, anche le più piccole, dei clienti.

«Avere un ufficio postale nei piccoli paesi equivale ad avere un collegamento col mondo. Il servizio che offriamo diventa tra i più importanti per la comunità, un punto di riferimento per i cittadini, perciò la gentilezza, la cortesia, la disponibilità e l’educazione favoriscono, assieme alla competenza, a consolidare il legame tra chi sta dietro e chi davanti allo sportello».

La presenza femminile nelle Poste si attesta al 63%, 20 uffici postali operativi in provincia hanno un organico con personale completamente femminile.

Le donne sono nei ruoli apicali della direzione, tre su quattro: la direttrice della filiale provinciale Rita Delrio, la responsabile della Gestione Operativa Maria Bonaria Zedda, e la responsabile delle Risorse Umane Natalia Tomaiuolo.

La presenza femminile in provincia ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla “gender equality”. Poste Italiane ha ottenuto infatti, per il sesto anno consecutivo, il riconoscimento Top Employer che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. L’Azienda, inoltre, con una presenza femminile del 54%, ha confermato la leadership globale nelle politiche di parità di genere grazie ad altri riconoscimenti come Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, e Bloomberg Gender-Equality Index.

