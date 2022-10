Sarà sicuramente l’assemblea pubblica più lunga della storia. Il prossimo tre novembre a Cabras, al centro polivalente di via Tharros, andrà in scena il Consiglio Comunale e all’ordine del giorno ci sono ben 15 punti. Tra questi due interpellanze e sette interrogazioni.

Si comincerà alle 18 e si finirà molto tardi. Un elenco infinito dopo che durante la scorsa seduta il consigliere di minoranza Antonello Manca aveva deciso di abbandonare l’aula. Motivo per il quale il primo cittadino Andrea Abis non aveva potuto rispondere alle interrogazioni presentate dallo stesso consigliere. Come lui nemmeno gli assessori.

Abis, salvo altri colpi di scena, dovrà rispondere a tante domande tra cui il perché diverso tempo fa sia salito sulla cupola della chiesa di Santa Maria dove sono in corso i lavori di ristrutturazione senza protezioni, per postare poi la foto sui social. Ma anche perché la Fondazione Mont’e Prama non coinvolge in nessuna attività l'intero Consiglio comunale. E tanto altro ancora.

