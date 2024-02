Servizio ancora a singhiozzo a causa della mancanza di medici. La direzione generale della Asl 5 di Oristano fa sapere che il turno notturno della guardia medica di Cabras di domenica 11 febbraio non sarà coperto. Ciò vuol dire che le porte all'ambulatorio di via Tharros non sarano aperte.

Sempre la Asl fa sapere che i cittadini, in caso di necessità, possono rivolgersi ai punti di guardia medica limitrofi. L’unica nota positiva rispetto al mese scorso è che la Asl ora sta comunicando la non copertura del servizio almeno due giorni prima. Sia nel sito istituzionale ma anche allo stesso Comune che a sua volta può comunicare ai cittadini, attraverso i propri canali istituzionali, il disservizio.

Domenica 11 febbraio non sarà attiva nemmeno la Guardia medica di Oristano,

