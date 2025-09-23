Preoccupazione a Busachi per l’imminente chiusura della comunità psichiatrica, operativa ormai nel centro del Barigadu da molti anni.

Il sindaco lunedì ha inviato una nota alla presidente della Regione Alessandra Todde, all’assessore alla Sanità e Assistenza sociale Armando Bartolazzi, al direttore generale dell’Ares Sardegna Giuseppe Pintor, al commissario della Asl Federico Argiolas e ai consiglieri regionali eletti nella provincia di Oristano, chiedendo un incontro urgente per discutere della questione.

«L'Amministrazione comunale è venuta a conoscenza della chiusura dal 31 dicembre 2025 della Comunità Riabilitativa per malati psichiatrici, in seguito al trasferimento dei posti disponibili per tali strutture, dalla provincia di Oristano ad altro territorio della Sardegna», scrive il sindaco Giovanni Orrù. E prosegue: «Tale chiusura desta preoccupazione in quanto non solo verrà meno un servizio fondamentale per i malati psichiatrici della Provincia di Oristano, ma anche per i numerosi risvolti negativi che si avranno in termini occupazionali, infliggendo un ulteriore colpo alle zone interne, con conseguenti fenomeni di spopolamento e impoverimento non solo a livello economico ma soprattutto per la carenza di servizi».

Inoltre, Orrù sottolinea: «È importante evidenziare che la nostra Amministrazione ha ceduto, in passato, in comodato d'uso gratuito per 99 anni il locale dell'ex carcere mandamentale alla Asl n° 5 di Oristano, al fine di realizzare la Comunità riabilitativa Imparis, per la quale la Asl ha investito centinaia di migliaia di euro per i lavori di adeguamento e arredo degli spazi. In quell'occasione il Comune cedette volentieri la struttura in quanto consapevole del fatto che la presenza di tale servizio avrebbe avuto ricadute positive sulla nostra comunità, sia in termini occupazionali che economici per le attività presenti».

Ora però l’eventuale chiusura della struttura mette a rischio tutto. Il sindaco chiede dunque di valutare un eventuale incremento dei posti letto per le strutture riabilitative della provincia di Oristano.

