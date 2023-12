A Bonarcado due giorni con i tradizionali mercatini natalizi per allietare grandi e piccini con la magia delle festività di fine anno. Domani, sabato 16 dicembre, nella piazza della Basilica di Santa Maria apertura dei mercatini con agroalimentare, manufatti artigianali, hobbistica e immancabili i dolci, con le squisite zippole preparate dalla Pro Loco. Per i più piccoli, e non solo, il trenino in tour per visitare il caratteristico centro storico.

La locandina (foto Pintus)

Alle 18 nell’ex deposito la presentazione del libro “Raccontando d’amore” con le testimonianze da tutta la Sardegna, tra cui diversi bonarcadesi. A seguire la degustazione delle caldarroste.

Domenica 17 replica con gli stand nel sagrato di Santa Maria con leccornie tipiche e giochi per i bambini. Al pomeriggio, alle 16 musiche e danze con l’organettista Lorenzo Chessa.

Organizza la Pro Loco, che conta già 100 soci in appena pochi mesi di vita, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

