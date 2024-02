Via libera della Giunta comunale di Bidonì al progetto per il cantiere occupazione finanziato per l’annualità 2024.

Per la gestione del cantiere il Comune si affiderà ad una cooperativa di tipo B. Il progetto, destinato alla pulizia e manutenzione delle aree verdi comunali, prevede una spesa complessiva di 65mila euro. Consentirà l’assunzione a tempo determinato di 12 operai suddivisi in tre turni da tre mesi per un totale di 20 ore settimanali. Il primo turno partirà a marzo e si concluderà a fine maggio, il secondo coprirà il periodo dal primo giugno al 31 agosto e il terzo dal primo settembre al 30 novembre.

Nel cantiere potrà essere assunto solo un componente del nucleo familiare e si dovrà rispettare la turnazione.

