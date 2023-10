Martedì, a Baressa, la Pro loco del paese organizza la seconda edizione de “Is Paisceddasa”. Un’iniziativa che ha come scopo quello di coinvolgere i bambini e le famiglie nell’antico rituale che si ripete in occasione della festività dei santi e della commemorazione dei defunti. Il ritrovo è in programma alle 18, quando i bambini, accompagnati dai loro genitori, si ritroveranno nella sede della Pro loco per dare inizio al rituale de “Is Paisceddasa” e iniziare il giro per le case del paese.

Al termine tutti nei locali dell’oratorio con la “Baby Dance”, ancora dedicata ai più piccoli, con giochi, palloncini, cabaret e spettacolo di magia. Ad anticipare l’evento, domani, dalle 16 alle 18, è in programma il laboratorio creativo a tema in biblioteca, con la collaborazione degli operatori della struttura.

«Questo è il secondo anno che la Pro loco organizza “Is Paisceddas” – commentano dall’associazione - manifestazione molto riuscita anche grazie alla collaborazione delle famiglie che accolgono i bambini nelle case e per la gradita partecipazione dei genitori e dei bambini. È un modo per coinvolgere i bambini e i genitori, stare insieme e passare delle ore in buona compagnia».

