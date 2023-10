Una celebrazione di commemorazione dei caduti, con la realizzazione di una corona di alloro da posizionare nel monumento e il coinvolgimento della banda musicale che accompagnerà la cerimonia.

Ma non solo: tanti cuscini floreali, con fiori che riprenderanno i colori della bandiera italiana, verranno deposti nelle tombe degli ex sindaci del paese in memoria dell’impegno istituzionale e del servizio reso alla collettività. Sono solo alcune delle manifestazioni organizzate dal Comune di Santa Giusta per la mattina del 4 novembre, la giornata di Commemorazione dei caduti di tutte le guerre.

Il fine è quello di offrire un'occasione per riflettere sul tema della guerra e rafforzare nella collettività la volontà di coltivare la pace, il rispetto per gli altri, la democrazia, e sviluppare consapevolezza e responsabilità nei cittadini.

© Riproduzione riservata