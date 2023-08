Oncoematologia pediatrica e il Centro trapianti midollo osseo del Microcitemico ritorneranno sotto l’influenza dell’Arnas Brotzu. Lo prevede un emendamento al collegato approvato oggi dal Consiglio regionale.

Il passaggio non sarà immediato. La Giunta avrà trenta giorni di tempo per fare una delibera con l’obiettivo di definire tempi e modalità dell’attuazione dell’intervento, previo parere della commissione Sanità dopo aver ascoltato gli operatori interessati.

In sostanza, ha spiegato in Aula il vicepresidente della commissione Sanità Daniele Cocco, «si lancia la palla in tribuna». Il correttivo approvato è la sintesi di altri due emendamenti poi ritirati: uno di Michele Cossa (Riformatori) che prevedeva il ritorno totale del Microcitemico in capo al Brotzu; l’altro dell’Udc (prima firma Alice Aroni) per il passaggio solo dell’Oncoematologia e del centro Trapianti.

Per l'assessore alla Sanità Carlo Doria, «questo emendamento è il primo passo per far sì che in Sardegna possa nascere un polo pediatrico completo a 360 gradi».

© Riproduzione riservata