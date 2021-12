Salgono a 53 i casi Omicron in Sardegna mentre restano 8 quelli sospetti.

Il risultato è arrivato dalle ultime analisi con sistema "real time" Pcr dal laboratorio della struttura complessa di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari diretta dal professor Salvatore Rubino.

Per ora gli esisti dei test confermano la compatibilità con Omicron escludendo che si tratti di altre varianti come Delta, ma la riprova arriverà solo con il sequenziamento dei singoli campioni.

Da quanto emerge si tratta, però, di contatti di soggetti contagiati con la variante Omicron nel Nord dell'Isola.

Nel frattempo, via da oggi in Sardegna alle prenotazioni per la dose “booster” di vaccino nella popolazione over 16.

