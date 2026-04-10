Vìola i sigilli, apre i pacchi e ruba i prodotti acquistati online: postino incastrato sull’OrientaleL’operazione del corpo Forestale: indagato un addetto al trasporto postale
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La scoperta di numerosi pacchi postali aperti e abbandonati lungo la strada statale 125 ha portato gli uomini del corpo Forestale di Villaputzu a individuare il presunto responsabile.
Dopo una serie di servizi di osservazione, un addetto al trasporto postale è stato notato mentre durante il tragitto da Cagliari al centro di smistamento di Tortolì violava i sigilli del furgone per poi appropriarsi degli oggetti destinati agli acquirenti che li avevano acquistati online.
Attualmente è indagato per abbandono di rifiuti e violazione di sigilli. Sono in corso ulteriori indagini, anche in collaborazione con le poste, per accertare eventuali responsabilità in merito all’appropriazione di altri beni. Alcuni sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione domiciliare.
(Unioneonline/A.D)