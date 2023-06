Un Fiat Strada distrutto e una coppia di pensionati di Villagrande finita in ospedale. È il bilancio dell'incidente accaduto oggi pomeriggio lungo la provinciale 27 tra Tortolì e Villagrande, all’altezza del chilometro 9.300, nella zona di Coa ‘e Monte, vicino alle fontane.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente del pick-up, un uomo di 80 anni, ha perso il controllo mentre percorreva la provinciale per raggiungere il terreno di proprietà. Il mezzo ha divelto le barriere laterali e la coppia è rimasta ferita.

Allertati da altri automobilisti, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso la coppia. Marito e moglie sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale di Lanusei.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei.

