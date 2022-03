La comunità di Villagrande ha festeggiato ieri i 102 anni di Mario Firinu. Nato a Busachi in una famiglia di dodici figli, combattè la Seconda guerra mondiale dove fu tenuto prigionieri dagli inglesi sino al 1945. Dopo la guerra ritornò in Sardegna e nel 1947 fu assunto dalla società elettrica sarda che lo mandò a lavorare a Villagrande per la costruzione del bacino dell’Alto Flumendosa.

In quegli anni, a Villagrande, Mario Firinu conobbe Zelinda Demurtas che sposò nel 1949.

In pensione dagli anni settanta, il centenario, dopo la morte della moglie, vive ancora a Villagrande con i suoi nipoti. Ha sempre condotto una vita tranquilla e serena circondato dall’amore dei nipoti e pronipoti, senza mai disdegnare un bicchiere di vino durante il pranzo e uno di birra nel pomeriggio.

Un risultato importante per il paese della “Blue Zone” che vanta il record mondiale della longevità maschile, di recente entrato nel guinness dei primati.

