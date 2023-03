A Loceri la parola d’ordine è “incoraggiare il ritorno in paese” e per far sì che sempre più persone abitino il paese ogliastrino, il Comune offre incentivi per i nuovi residenti e per l’acquisto della prima casa. Non solo: ci sono anche i bonus bebè e sostegni per chi apre un’attività.

Una via del paese (foto concessa)

«Una pioggia di risorse – dicono gli amministratori - per invertire una tendenza che, molto spesso, viene rafforzata dalla carenza dei servizi e che invece promette una migliore qualità di vita e misure di sostegno alle famiglie, ai giovani e alle imprese. Le misure sono destinate a tutti i cittadini e ai nuovi residenti e provengono da fondi regionali, statali, europei e comunali».

Ecco quali sono nel dettaglio:

Per tutti i cittadini: il bonus bebè previsto dal provvedimento della Regione stabilisce l'erogazione dei contributi a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la propria residenza a Loceri (e in uno dei 275 Comuni sardi con popolazione sotto i 3mila abitanti). La misura consente alle famiglie, anche composte da un solo genitore, di ricevere un assegno mensile di 600 euro per il primo figlio nato, adottato o in affido pre-adozione nel 2022, e di 400 euro per ogni figlio successivo fino al compimento del quinto anno d'età. Il provvedimento sarà disciplinato dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2023.

Contributi ai cittadini disposti a ristrutturare le proprie abitazioni, attraverso l'iniziativa “Progetto Colore”.

Per i nuovi residenti: esonero a rimborso dei diritti edificatori, l’iniziativa nasce per incentivare il ritorno in paese e prevede ulteriori altri contributi che vanno a incentivare sia la ristrutturazione grazie al rimborso per tutti coloro che decidono di risistemare e costruire la propria casa di abitazione nel territorio comunale.

Agevolazioni sul servizio mense scolastiche per la durata di cinque anni.

Iniziative mirate all’individuazione e messa a disposizione di aree edificabili a prezzo calmierato rispetto a quelli correnti di mercato.

Iniziative mirate alla creazione di Comunità Energetiche con l’obiettivo di abbattere notevolmente le spese energetiche.

Agevolazioni, mediante convenzione con la “Banca Etica”, per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici privati.

Iniziative mirate a favorire il riconoscimento del regime di favore per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di ogni genere e assegni equiparabili erogati da soggetti esteri che decidono di trasferire la propria residenza nel comune di Loceri.

Individuazione e messa a disposizione offerte di immobili in vendita o in affitto.

Disponibilità a titolo gratuito, dei servizi offerti dall’Ufficio Informativo Comunale.

Un murale (foto concessa)

«Arginare il fenomeno dello spopolamento e invertire il segno dei flussi demografici – aggiunge il sindaco Gianfranco Lecca - costituisce per noi una priorità che, oggi più che mai, dopo oltre due anni di pandemia e alla luce degli attuali scenari economici, deve necessariamente passare dal sostegno alle famiglie. La qualità della vita di chi abita nei piccoli centri urbani acquista un valore inestimabile perché garantisce uno stile di vita autentico che rende speciale la vita in questi angoli di terra, dove i cittadini si sentono persone e non solo individui appartenenti alla grande massa».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata