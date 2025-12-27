Neanche la pioggia ha fermato le prove tecniche sul palco allestito in piazza Repubblica. Bari Sardo si prepara al concerto di Capodanno che si terrà stasera, in anticipo rispetto alla tradizionale data del 31 dicembre.

C’è un motivo preciso sulla scelta: evitare di sovrapporsi agli altri concerti, come quello di prossimità programmato a Tortolì. Per l’Abbarì festival la star sarà Federico Poggipollini. La sua è una carriera che dura da oltre trent’anni. È stato il chitarrista dei Litfiba e fa parte della band di Ligabue.

Poggipollini non sarà l’unico ospite: il palinsesto di "Abbarì festival live music and show" prevede anche le esibizioni dei deejay Ellynora e Chicco Giuliani (Radio Deejay e M2o), che accompagneranno il pubblico sino a notte fonda, Alice De Andrè, attrice e comica, Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore.

L’evento è organizzato dall’amministrazione di Ivan Mameli che, dalla Regione, ha ottenuto 111mila euro. La spesa totale stimata per l’evento è di 203mila euro, 103mila dei quali a carico dell’agenzia di spettacoli sovvenzionata da partner commerciali.

