La capra ha attraversato all’improvviso e la motociclista non è riuscita a schivarla. L’impatto è stato fatale all’animale, morto sul colpo, mentre la 40enne tedesca è finita rovinosamente sulla banchina laterale procurandosi varie fratture.

L’ha soccorsa Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Elmas. L’incidente è accaduto intorno alle 15 di oggi all’altezza del chilometro 178 dell’Orientale, nel territorio di Urzulei. La donna stava viaggiando per la bassa Ogliastra quando, in un tratto in rettilineo, la capra le è transitata davanti.

La motociclista ha sbandato e poi è piombata sull’asfalto finendo sul ciglio della strada. Gli altri componenti del gruppo hanno chiesto aiuto al 118. Sul posto è intervenuta una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Lanusei, coordinata dal comandante Fausto Loddo, per gli accertamenti e rilievi tecnici. La donna è stata trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro.

© Riproduzione riservata