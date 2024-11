Un uomo di 63 anni e il figlio 19enne di Ilbono sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio e per il possesso di un fucile con matricola abrasa. Denunciata anche la madre del giovane, una 54enne, per porto di oggetti atti ad offendere.

Tutto è successo la sera dell’11 novembre, quando madre e figlio sono stati fermati a Tortolì, in via della Lavandaia, a bordo dell’auto condotta dalla donna. Entrambi avevano con sé un coltello a serramanico, il giovane anche 19 grammi di marijuana.

Visto il sequestro e considerato l’atteggiamento sospetto dei due, i carabinieri hanno esteso la perquisizione alla casa del nucleo familiare, dove era presente il 63enne, trovato in possesso dal fucile clandestino. In casa rinvenuti anche altri 19 grammi e una piantina di marijuana, oltre a 60 grammi di hashish e una serra domestica con lampade per la coltivazione e un ventilatore per l’essiccazione della sostanza.

Armi e munizioni non denunciate erano sparse per l’abitazione, dove i carabinieri hanno rinvenuto anche cinque tartarughe. Per queste ultime è stata denunciata la donna, che non aveva le necessarie autorizzazioni.

Padre e figlio sono stati portati nel carcere di Lanusei, nell’udienza di convalida il gip ha disposto i domiciliari per il 63enne e l’obbligo di firma per il giovane. La madre è stata denunciata a piede libero.

