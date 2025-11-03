Ulassai, escursionista precipita in un dirupoUna donna soccorsa da vigili del fuoco, Soccorso alpino e 118 e trasferita in ospedale
Intervento dei vigili del fuoco in territorio di Ulassai, per soccorrere una turista di nazionalità ceca che durante un' escursione ha perso l'equilibrio ed è precipitata in un dirupo.
Giunta sul posto, la squadra del 115 ha dapprima stabilizzato la donna assieme al personale sanitario del 118 e al Soccorso alpino della stazione Ogliastra.
L’escursionista è stata poi trasferita all'ospedale di Lanusei dall'unità medicalizzata per essere sottoposta ad accertamenti.
(Unioneonline)