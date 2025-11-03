Intervento dei vigili del fuoco in territorio di Ulassai, per soccorrere una turista di nazionalità ceca che durante un' escursione ha perso l'equilibrio ed è precipitata in un dirupo.

Giunta sul posto, la squadra del 115 ha dapprima stabilizzato la donna assieme al personale sanitario del 118 e al Soccorso alpino della stazione Ogliastra.

L’escursionista è stata poi trasferita all'ospedale di Lanusei dall'unità medicalizzata per essere sottoposta ad accertamenti.

