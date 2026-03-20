Tre vite salvate: il fegato e i due reni prelevati dalla donna di 83 anni lo scorso 10 marzo all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei sono stati trapiantati con successo. Uno dei reni e il fegato sono stati donati a due uomini, uno di 72 anni e l'altro di 69 anni, entrambi sardi. Il secondo rene è stato ricevuto da una donna di 64 anni, il cui trapianto è stato effettuato a Milano.

Una vicenda che ha visto come principale protagonista una donna ogliastrina di 83 anni, che in vita aveva espresso il consenso alla donazione, dando un grande esempio di generosità e senso civico.

Successivamente sono entrate in gioco le professionalità mediche del nosocomio di Lanusei e dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Fondamentale il contributo dell'équipe multidisciplinare dell'ospedale ogliastrino, composta dal chirurgo Giovanni Pietro Paolo Gusai e da una squadra di anestesisti, strumentisti e infermieri di anestesia, che ha supportato in maniera eccellente le due équipe chirurgiche arrivate dal Brotzu di Cagliari: la squadra del Centro trapianti di fegato diretta dal dottor Fausto Zamboni e il team di Urologia e Trapianto del Rene, diretto dal dottor Andrea Solinas.

«Questo straordinario risultato è prima di tutto il frutto di un profondo gesto d'amore che onora la memoria della donatrice», sottolinea Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra, «nello stesso tempo, il successo di queste operazioni dimostra l'altissimo livello dei nostri professionisti, capaci di gestire processi clinici e organizzativi di estrema complessità. Essere parte attiva di una rete di trapianti che salva vite è per noi motivo di grande orgoglio e testimonia l'efficienza del nostro presidio».

(Unioneonline)

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