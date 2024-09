Emergono i dettagli sul sequestro di droga anticipato oggi su L’Unione Sarda. Ventotto chili e mezzo di marijuana sono stati rinvenuti, ieri mattina, nell’Alfa Romeo 147 parcheggiata in via San Gemiliano.

La sostanza stupefacente era suddivisa in tre sacchi da 9,5 chili ciascuno. I militari, insospettiti dal forte odore proveniente dalla berlina parcheggiata sul ciglio della strada e accertata l’assenza di persone a bordo, si sono avvicinati al mezzo appurando la presenza di numerosi residui di piante di marijuana e vario materiale per il confezionamento, motivo per il quale hanno passato al setaccio l’area adiacente.

Durante il controllo è stato ritrovato anche un essiccatoio artigianale. L’auto, di proprietà di un 40enne residente a Tortolì, è risultata sottoposta a fermo amministrativo dallo scorso 8 agosto. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità dei responsabili e al proprietario del terreno in cui è stato rinvenuto l’essiccatoio.

