Scontro tra auto e moto sull’Orientale, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Tortolì.

Probabile, stando a una prima dinamica, che all’origine dell’incidente ci sia stata una mancata precedenza. Saranno i carabinieri della compagnia di Lanusei ad accertarlo con esattezza.

Ferito, in maniera lieve, il motociclista che è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Tortolì.

La viabilità ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. L’incidente è successo alle 12.20 di oggi.

