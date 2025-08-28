Tortolì, scontro auto-moto sull’Orientale: ferito un motociclistaAll’origine della collisione ci sarebbe una mancata precedenza. Il centauro soccorso dal 118
Scontro tra auto e moto sull’Orientale, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Tortolì.
Probabile, stando a una prima dinamica, che all’origine dell’incidente ci sia stata una mancata precedenza. Saranno i carabinieri della compagnia di Lanusei ad accertarlo con esattezza.
Ferito, in maniera lieve, il motociclista che è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Tortolì.
La viabilità ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. L’incidente è successo alle 12.20 di oggi.