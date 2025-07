Seui si sta preparando alla grande per la festa dedicata alla Madonna del Carmine: domani, durante la vigilia, ci saranno i riti religiosi con la deposizione dei simulacri della Beata Vergine e di Sant'Efisio nel carro, che alle 19.30 partirà in processione verso la periferia del paese, per poi arrivare alla chiesa di Arcuerì sabato alle sei del mattino.

La 106esima edizione del Carmine porta con sé anche tante attività divertenti e tradizionali, come le sfide de "Sa murra antiga", dove le coppie di giocatori si contenderanno il premio "Su Cramu 2025". Inoltre, ci saranno escursioni a piedi attorno al monte Arcuerì, verso Ardasai e il Tonneri, per scoprire le bellezze naturistiche del territorio.

Per quanto riguarda l'intrattenimento, ci sarà la fisarmonica del maestro Vito Marci per accompagnare i balli in piazza con i gruppi folk. Non mancheranno i laboratori di prodotti caseari tipici come "casu axedu" e "in filixi", perfetti per assaporare i sapori locali.

Sabato sera, la maschera tradizionale “S'Urtzu e sa Mamulada” aprirà il concerto degli Istentales in piazza. E domenica, alle 18.30, da Arcuerì partirà la processione di ritorno alla chiesa parrocchiale. La festa si concluderà in grande con uno spettacolo pirotecnico, musica dal vivo con il gruppo "Karma" e la cantante Francesca Lai in piazza Rinaldo Loy.

