Le comunità di Villagrande e Villanova Strisaili sono in lutto per la tragica morte di Mattia Miscali, 20 anni, avvenuta alle 5 del mattino di oggi a Tortolì.

La società di calcio, che milita in Seconda categoria e ha in rosa il fratello della vittima, ha chiesto alla Figc il rinvio della partita in programma alle 15 di oggi a Perdasdefogu. È atteso il responso del Comitato federale.

A bordo dell’auto c’erano altri quattro amici di Mattia: hanno tra i 16 e i 20 anni. Sono rimasti tutti feriti. Il più grave è stato trasportato d’urgenza al Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso. Gli altri tre sono stati trasferiti in ambulanza al Nostra Signora della Mercede di Lanusei: non sono in pericolo di vita.

