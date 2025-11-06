Scontro tra due auto sul vecchio tratto della statale 125, all’altezza dell’Istituto agrario di Tortolì. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite. Sono state trasferite in ambulanza al Pronto soccorso di Lanusei.

Le loro condizioni sono rassicuranti e durante i soccorsi i conducenti dei mezzi sono rimasti sempre vigili e coscienti.

L’incidente è accaduto intorno alle 8 di oggi. Le auto, un'Alfa Giulia e una Renault Clio, sono andate distrutte. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Lanusei guidati dall’ispettore Fausto Loddo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Tortolì e le squadre dell’Anas.

© Riproduzione riservata