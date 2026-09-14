Non era mai successo nella storia ultrasecolare del comitato del Santissimo Salvatore che una donna venisse eletta presidente.

Oggi pomeriggio l’assise ha riscritto la storia, consegnando l’onere a Maria Stella Solanas, 69 anni, cuoca in pensione. Il suo vice è Fabrizio Uselli, mentre come segretario ha scelto suo figlio, Gianluca Loi.

Nel direttivo, oltre a Solanas, Uselli e Loi, anche i soci Franco Cocco, Franco Ladu, Stefano Guglielmi, Fabio Marruncheddu e Franco Tosciri.

Domani sera si terrà il consueto rito dello scambio della bandiera tra il presidente uscente, Salvatore Selenu, e il suo successore.

Con l’elezione della presidente del comitato del Santissimo Salvatore cala il sipario sull’edizione annuale de Is Festas de sartu, cominciate il 21 agosto con s’imbidu di San Lussorio e proseguite la settimana successiva con la festa di San Gemiliano.

All’elezione di Solanas, che fa parte del comitato da quattro anni, ha partecipato anche don Piero Crobeddu, alla sua ultima uscita pubblica da parroco di Sant’Andrea. Giovedì in parrocchia è in programma l’ingresso del successore, don Michele Congiu, e del suo vicario, don Paolo Balzano.

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