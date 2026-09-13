Il ritmo western nel cuore dell’Ogliastra. Da domani e fino 20 settembre il Camping village L’Ultima spiaggia a Bari Sardo si trasforma nella casa della country line dance italiana ed europea per la terza edizione del Sardinia country fest “Istella lughente”.

Dietro le quinte c’è il lavoro dell’associazione sportiva Silver Door 1834, guidata dai maestri Manuela Campus e Luigi Pambira. La loro formula è ormai una garanzia: unire la passione per la danza country alla scoperta della Sardegna più autentica.

I numeri di quest’anno confermano la crescita del festival: sono attesi 200 ospiti in rappresentanza di 30 scuole country da tutta Italia. Ma il festival guarda sempre più oltre i confini nazionali: accanto alla storica delegazione in arrivo dalla Lettonia (presente fin dalla prima edizione), quest’anno si aggiungono nuove scuole provenienti da Belgio e Croazia. Il cuore pulsante del festival risiede nella sua capacità di fare comunità anche fuori dalla pista di ballo. Oltre 150 partecipanti soggiorneranno per l’intera settimana e, grazie alla preziosa collaborazione con U Sardinia escursioni, vivranno un’immersione totale nelle meraviglie dell’Ogliastra. Il programma prevede gite in gommone nelle cale della costa di Baunei e un’avventura in jeep nell’entroterra di Urzulei, che includerà la visita del paese e il tradizionale pranzo tipico con i pastori.

Dietro la nascita di questo cammino c’è una storia di amicizia e intuizione. La madrina ufficiale, fin dal debutto, è Michela Zangheri, stimata maestra di ballo country dei Wild Angels di Rimini. Fu proprio lei, rimasta affascinata dalla bellezza naturale della sede, a spingere con “affettuosa determinazione” (“Fatelo!”) Manuela e Luigi a superare ogni esitazione e a dare vita alla prima edizione del Sardinia Country Fest “Istella Lughente”.

Il cartellone artistico della terza edizione esprime uno spessore tecnico di livello, unendo icone e nuove promesse. Tra loro Jgor Pasin (Country lovers), fondatore della Cmda (Country music & dance association), da 30 anni nel mondo dei balli country, Stefano Civa (Valceno Country), garanzia di divertimento, Adriano Castagnoli (Wild Country), coreografo di fama internazionale e punto di riferimento dello stile Catalan country, Renée De Biasi e Alessandro Ballardin, che rappresentano un binomio artistico e professionale di assoluto prestigio internazionale, Aurora Profumo, coreografa considerata a pieno titolo il futuro di questa disciplina La sua stretta collaborazione con Adriano Castagnoli evidenzia una sinergia artistica che promette di essere uno dei punti di forza del Sardinia country fest.

Le giornate e le serate di “Istella Lughente” saranno scandite dalle selezioni musicali di professionisti della console. Provenienti da diverse regioni italiane, i dj d’eccezione Marcello, Francesca, Giorgia, Beppe, Luca, Giuliano e Gianluca sapranno interpretare l’energia della pista e faranno ballare il pubblico in ogni momento. A raccontare l’atmosfera, le emozioni e il dietro le quinte dell'evento saranno, ancora una volta, i microfoni di Wcn radio, l’emittente web di riferimento per la country music in Italia. Quest’anno, e per la seconda volta consecutiva, a guidare la diretta e a dare voce alle storie del festival, ci saranno la travolgente energia e il carisma di Orianna Giust.

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