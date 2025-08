Nei giorni scorsi il campo di calcio a cinque dell’area sportiva di Circillai ha ospitato il terzo memorial dedicato a Mario Todde. La memoria del calciatore classe 1988 di Bari Sardo, scomparso tragicamente nel 2022, resta viva nella comunità, tanto che la Giunta comunale ha deciso di intitolargli il campo sportivo. Lo stesso in cui l’attaccante aveva mosso i primi passi fino ad arrivare in prima squadra, deliziando il pubblico con giocate sopraffine e segnando una caterva di gol.

In Ogliastra ha indossato anche le maglie di Baunese, Cannonau Jerzu, Cardedu, Osini e Tertenia. Sempre disputando stagioni prolifiche e distinguendosi per le sue doti calcistiche e umane. «Il ricordo del giovane è diffuso in tutta la comunità di Bari Sardo e nell’intera Ogliastra», recita la delibera dell’Esecutivo guidato da Ivan Mameli.

«Sin da piccolo Mario», si legge sul provvedimento, «ha militato nel calcio, distinguendosi per le sue doti sportive che lo hanno portato a giocare nel club del paese e anche in altre squadre della zona». La Giunta, nel rispetto della procedura, ha chiesto il nulla osta alla Prefettura di Nuoro per l’intitolazione della struttura pur se non sono ancora trascorsi dieci anni dalla morte di Mario Todde.

