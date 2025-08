Conquistati dalle tradizioni, dal cibo e dalla cultura ogliastrina. Turisti entusiasti alla prima delle visite guidate serali a Loceri a cura del Consorzio Ogliastra Blue Zone.

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio artistico e culturale dei borghi ogliastrini. Alla prima uscita, di circa tre ore, hanno partecipato trenta turisti da tutta l'Isola, e una bella fetta anche dalla Penisola, in particolare dal nord Italia. A conferma del crescente interesse per le proposte culturali legate ai piccoli centri.

Il gruppo di turisti ha fatto tappa a Loceri dove ha potuto visitare i murales a firma dell'artista Angiargiu, il tour è proseguito lungo via Roma, dove hanno potuto ammirare le opere d'arte urbana che impreziosiscono il centro storico, accompagnati dai racconti e dalle spiegazioni delle guide Alessandro Murino e Nicola Cantalupo. Momento clou della serata in piazza Nonnu Melis, con Alessandro Podda, guida museale, hanno potuto fare un viaggio alla scoperta del museo Etnografico ''Sa domu de s'olia'' e il Museo ''vecchi frantoi''. Si è chiuso in bellezza con la degustazione di prodotti locali curata dall’azienda agricola Abisus. Salumi, pane carasau, olio, verdure dell'orto (a metro zero), molto apprezzato il dolce “Sa fresa” accompagnato da mandorle caramellate. Il gruppo è stato totalmente conquistato dall'apiario olistico dell'azienda.

«Il progetto, oltre a valorizzare le bellezze di Loceri, ha come obiettivo la creazione di un circuito economico virtuoso, fondato sulla collaborazione con aziende locali attente alla qualità, alla sostenibilità e al rispetto del territorio - spiegano i soci del Consorzio Turistico Ogliastra Blue Zone - Con questo format, cultura e tradizione si uniscono in un’esperienza autentica, capace di attrarre un turismo consapevole e partecipativo, e di restituire valore alle comunità locali».

L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto più ampio del Consorzio, l'Ogliastra Guest Card, uno strumento innovativo che, attraverso una web app gratuita, mira a promuovere una conoscenza più concreta e sostenibile del territorio. La registrazione permette ai visitatori di accedere a esperienze autentiche e servizi selezionati, contribuendo al rilancio turistico dell’Ogliastra in chiave sostenibile.

