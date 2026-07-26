Un uomo di 50 anni ha rischiato di annegare all’altezza della seconda spiaggia di Orrì, sul litorale di Tortolì.

Per evitare la tragedia (sarebbe stata la seconda in quindici giorni) è stata creata una catena umana, con bagnìni degli stabilimenti e bagnanti che si sono attivati in pochi istanti per raggiungere il signore in evidente difficoltà nel mare con onde lunghe sospinte dal vento di scirocco. Le condizioni dell'uomo sono rassicuranti.

È successo intorno alle 11.30 di oggi. Appena due domeniche fa, proprio nello stesso punto in cui stava per annegare il 50enne, una donna originaria di Lanusei ma residente in Francia ha perso la vita. In quella circostanza, nonostante la catena umana, i tentativi di rianimarla erano stati vani.

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