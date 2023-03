Promuovere lo sviluppo del bambino, incoraggiare il benessere dell’infanzia, valorizzando le funzioni del movimento, delle emozioni, quelle cognitive e sociali. Ancora prima della parola, le due forme principali di comunicazione del bambino passano attraverso il linguaggio corporeo e il movimento, unici mezzi per la formazione del suo pensiero.

La psicomotricità è la disciplina che promuove la spontaneità e libertà di espressione attraverso il linguaggio del corpo ed il movimento rispettando e valorizzando la sua specificità.

Il Progetto Continuità nato nella scuola di Elini sperimenta l’ambiente scolastico in un’ottica differente, migliorando non solo il benessere ma la motivazione dell’apprendimento stesso. Il programma che si basa sulla psicomotricità funzionale è promosso da Ogliastra Pedagogika in collaborazione con il corpo docente e il Comune di Elini e si svolge con la partecipazione dei bambini di 5 e 6 anni della scuola dell’infanzia e della classe prima della scuola primaria di Elini, affiancati dalla psicomotricista Giuseppina Masala specializzata in neuropedagogia dei processi cognitivi.

Una volta alla settimana, per tutto l’anno scolastico, i bambini guidati dalla psicomotricista vivono, attraverso l’esperienza del gioco, l’apprendimento alla lettura e alla scrittura senza l’uso diretto dello strumento grafico ma con oggetti facilitatori come i cubi morbidi, i cerchi, i coni, i bastoni o i mattoncini e un grande tappeto per ricreare le condizioni il più possibile vicine alla realtà e utili per giocare spontaneamente. L’esperienza li guida nella strutturazione del loro schema corporeo vivendo con il corpo lo spazio, le proporzioni e le distanze.

Nel corso, inoltre, l’introduzione della psicomusica integra le esperienze motorie con il ritmo, i suoni e le emozioni e quindi con una comprensione profonda e piena di sé. L’originalità del progetto sta nel fatto che tutti i processi psicomotori sono al servizio e in funzione dell’apprendimento didattico.

