Incidente con due feriti gravi. Per soccorrere due motociclisti austriaci, rimasti coinvolti intorno alle 14.30 in una caduta lungo la strada statale 198, all’altezza di Seui, si sono sollevati in volo due elicotteri dell’Areus: Echo Lima 1 dalla base di Olbia ed Echo Lima 3 da Elmas.

Secondo una prima dinamica, un centauro sarebbe scivolato sul brecciolino e l’altro gli sarebbe piombato addosso. Entrambi hanno riportato fratture multiple e sono stati trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nel tratto in cui è accaduto l'incidente la viabilità ha subito lunghi rallentamenti.

