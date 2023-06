Una struttura edilizia priva di qualsiasi autorizzazione realizzata a Foxilloni, sulla costa di Tortolì, è stata sequestrata dagli agenti della Stazione forestale.

L'area nella quale insiste la costruzione, infatti, è sottoposta a vincolo come area di notevole interesse paesaggistico in virtù di decreto ministeriale del 1966.

Secondo quanto accertato dai forestali è costituita da un basamento di 5,30 x 7,20 metri e otto pilastri in calcestruzzo, con tettoia in legno e parziale tampinatura in muratura, a ridosso di una casa mobile. L'area è di circa 1.000 mq. Il fabbricato è stato posto sotto la custodia dello stesso proprietario e la comunicazione di reato è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Lanusei.

