Un'analisi sullo stato di salute della sanità in Sardegna. Una sorta di "stati generali della sanità" questa mattina nella sala consiliare del comune di Jerzu in occasione del convegno regionale «Una nuova fase per la sanità in Sardegna».

Una mattina fitta di interventi di esperti con 17 relatori, che ha visto la partecipazione oltre al sindaco di casa Carlo Lai, diversi colleghi ogliastrini e semplici cittadini.

Una sanità che arranca, malata, ma che tra i tanti punti critici ha anche dei punti di forza. Ombre, tante, è vero, ma anche luci. Per esempio il servizio di elisoccorso che in zone come l'Ogliastra vuol dire salvare vite. «Dal 1 luglio 2018 è partito il sistema di elisoccorso organico che prima invece era stagionale e, per quanto gestito bene, avere un servizio professionalizzante è la risoluzione» ha detto Giuseppe Dessì, direttore del dipartimento emergenza-urgenza del Brotzu, «noi vediamo traumi sempre più importanti che vengono gestiti mentre prima si moriva per strada. Situazioni di emergenza quali ictus o infarto che vengono governate perché centralizzate nell'ospedale giusto e nei tempi giusti. Questo è fondamentale. Bisogna capillarizzare molto di più il servizio di elisoccorso abilitando tutta una serie di punti di eliatterraggio».

Per l'ex direttore del Brotzu e Mater Olbia Franco Meloni «la sanità è meglio di come la si descrive, ci sono tante cose che funzionano, come il 118, l'emergenza regge, gli ospedali hanno un'enorme mole di ricoveri e prestazioni, c'è parecchio da salvare». E c'è tanto da migliorare a partire dalla programmazione.

Soddisfatto l'organizzatore del convegno, Attilio Carta, del comitato scientifico che ha fortemente voluto l’incontro: «È stato molto partecipato, stimolante, costruttivo», dice, «un evento apolitico e propositivo con esperti del settore e non solo. Abbiamo raccolto tanti spunti e criticità su cui faremo sintesi per poi presentare una proposta efficace agli organi competenti, forze politiche, media».

A guidare i vari interventi la collaudata regia del moderatore, il giornalista Fabio Manca. Si sono alternati tra gli altri Nazzareno Pacifico ex direttore Brotzu e Aou Cagliari, Fulvia Murru, segretaria nazionale Uil Fpl, Mario Nieddu ex assessore alla sanità, Attilio Murru direttore amministrativo Ares Sardegna.

