«Abbanoa chiude l'acqua per tre giorni, da oggi fino al 26 maggio, violando le regole della salute dei cittadini». È la denuncia del sindaco di Loceri, Gianfranco Lecca, che parla di «ennesima beffa da parte dell'ente idrico a danno dei loceresi» e annuncia di voler adire le vie legali contro Abbanoa.

La società di gestione del servizio idrico regionale, nella comunicazione al Comune, spiega che lo stop all'erogazione dell'acqua si è reso necessario per il riscontro di valori fuori norma in seguito alle condizioni meteorologiche degli ultimi giorni che hanno provocato un intorbidimento delle sorgenti, annunciando quindi la chiusura con effetto immediato a cominciare da oggi.

Il sindaco di Loceri fa però notare che il disservizio si aggiunge a quello che il paese subisce da mesi con un'erogazione a regimi ridotti per la mancanza delle precipitazioni estive.

«Abbanoa fornisce l'acqua quando non piove e non la fornisce quando piove, ora non riesce a depurare le sorgenti e scarica la responsabilità sul paese, un disservizio che sopportiamo da troppo tempo - afferma Lecca -. Non capiamo fin dove arriva la mala organizzazione di questo ente che chiude l'acqua per tre giorni senza trovare alcuna soluzione. Abbiamo accettato l'erogazione parziale estiva come soluzione di estrema urgenza ma siamo sommersi dalle proteste dei cittadini, che vedono l'acqua sgorgare inutilmente dalle strade e in più sono vessati dai costi delle bollette elevate nonostante l'erogazione a intermittenza e le chiusure improvvise. Pretendiamo che il servizio venga ripristinato nel più breve tempo possibile e che nel frattempo arrivino le autobotti», conclude il sindaco di Loceri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata