È morta oggi in tarda mattinata l’anziana donna che nei giorni scorsi è stata punta da una zecca.

La pensionata, una 70enne di Ulassai, era ricoverata da quattro giorni in Rianimazione all’ospedale di Lanusei in seguito ad una grave infezione provocata dalla puntura, la rickettsiosi.

Era arrivata in ospedale lo scorso 2 giugno, quando il quadro clinico era già gravissimo: febbre altissima, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni.

Pochi giorni prima si era accorta di avere l’insetto sulla cute, se n’era subito liberata ma non avvertendo sintomi non ci aveva dato troppo peso.

La situazione tuttavia è peggiorata col passare dei giorni, fino alla diagnosi e al ricovero in ospedale. Le terapie sono state subito somministrate, ma l’anziana di Ulassai non ha mai risposto alle cure e oggi in tarda mattinata è morta.

