Ad accoglierlo ha trovato una gran folla di fedeli. Da oggi, don Michele Loi ha preso possesso della parrocchia di Perdasdefogu. Dopo nove anni ha lasciato Jerzu, comunità che non gli ha fatto mancare vicinanza nel giorno del trasferimento.

Quarantasei anni, originario di Villagrande, don Loi era arrivato a Jerzu nel 2016 dopo aver guidato la parrocchia di Talana. Alle 18.30 di oggi, alla presenza del vescovo di Lanusei e Nuoro, Antonello Mura, e dei sindaci di Perdasdefogu e Jerzu, Bruno Chillotti e Carlo Lai, ha celebrato la prima messa a San Pietro. Sabato scorso, durante la sua ultima celebrazione eucaristica come parroco di Sant’Erasmo, il sindaco di Jerzu gli ha rivolto parole di riconoscenza: «Don Michele è entrato nelle case, nelle famiglie, nel cuore di tutti noi. Ha battezzato i nostri figli, ha accompagnato i giovani nella crescita, ha sostenuto chi era in difficoltà, ha consolato chi viveva il lutto. Non è un addio, ma un arrivederci perché questa resterà sempre la sua casa». Don Loi subentra a don Luca Fadda, prossimo all'ingresso ad Arzana.

