Vittorio Mura ha compiuto cento anni. Operaio e agricoltore, ha vissuto il periodo dell’alluvione e come tutti i suoi compaesani si è rimboccato le maniche per contribuire alla ricostruzione del paese.

Vedovo da tempo, il nonnino ha avuto cinque figli. Abita nella sua casa di via Roma dove lo assistono due figlie. Oggi ha ricevuto anche la visita del sindaco di Osini, Alfredo Cannas.

Il paese che si staglia sotto i Tacchi d’Ogliastra si conferma terra di longevi. Conta un’alta concentrazione di centenari nel rapporto percentuale con i residenti: sono otto su 701 abitanti.

Nei prossimi giorni sono attese troupe televisive e studiosi provenienti dall’estero per studiare meglio il fenomeno.

