Ha fatto il contadino, il boscaiolo e l’operaio nelle imprese per la ricostruzione del paese, devastato dall’alluvione del 1951. Nel giorno del 101esimo compleanno, Mario Lobina si è intrattenuto con i familiari a raccontare le sue esperienze di vita.

Oggi il nonnino, vedovo dal 2010 e non vedente da una ventina d’anni, è stato coccolato anche dai nipotini durante la festa con pranzo frugale cui è seguito il taglio della torta. Trascorre le sue giornate assistito da una delle sue due figlie (Maria Bonaria e Silvana) e non manca di fare una passeggiata nelle vicinanze della sua abitazione, oltre a qualche esercizio di ginnastica per mantenersi in forma. Domani riceverà la visita degli amministratori comunali.

© Riproduzione riservata