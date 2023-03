Allarme incendio nella notte nel Comune di Osini.

I vigili del fuoco di Lanusei sono intervenuti per spegnere un rogo che ha avvolto una colonnina del gas della rete cittadina.

In via precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni adiacenti. Le operazioni sono terminate all'alba e completate con la messa in sicurezza dell’area e il rientro dei residenti nelle proprie case.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Jerzu e i tecnici di Italgas.

