Giampaolo Migali ha risposto alle domande della Gip, Nicole Serra. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, avvenuto giovedì scorso, il 28enne di Girasole, unico indagato per l’omicidio di Marco Mameli, avvenuto lo scorso primo marzo a Bari Sardo durante la festa di Carnevale, ha dato la sua versione dei fatti.

Al termine dell'udienza di oggi pomeriggio la Gip, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare di 96 pagine, si è riservata la decisione.

L’indagato è ora rinchiuso nel carcere San Daniele di Lanusei.

