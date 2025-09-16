Omicidio di Marco Mameli, Migali non sceglie il silenzioL’indagato per le coltellate mortali durante la festa di Carnevale a Bari Sardo risponde alle domande della Gip e racconta la sua versione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giampaolo Migali ha risposto alle domande della Gip, Nicole Serra. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, avvenuto giovedì scorso, il 28enne di Girasole, unico indagato per l’omicidio di Marco Mameli, avvenuto lo scorso primo marzo a Bari Sardo durante la festa di Carnevale, ha dato la sua versione dei fatti.
Al termine dell'udienza di oggi pomeriggio la Gip, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare di 96 pagine, si è riservata la decisione.
L’indagato è ora rinchiuso nel carcere San Daniele di Lanusei.